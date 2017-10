L'enfer des maisons fantômes au Japon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un casse-tête pour l'administration nipponne qui a souvent du mal à mettre la main sur les héritiers des maisons fantômes. Et même lorsque les nouveaux propriétaires sont identifiés, ces derniers ont souvent du mal à vendre la propriété du fait du peu d'intérêt des Japonais dans l'achat d'une seconde propriété. Pour essayer de se tirer de ce mauvais pas, Qwartz soulève que le gouvernement japonais a passé en 2015 une loi pénalisant les propriétaires qui ne démoliraient pas les maisons abandonnées.

Un manque à gagner pour l' Etat de l'ordre de 180 milliards de yens, soit 1,4 milliards d'euros en 2016". Selon l'étude, près de 900 villes et villages devraient disparaître d'ici à 2040.

Selon une étude, publiée le 26 octobre, la surface des terres abandonnées au Japon devrait doubler d'ici à 2040, passant de 41 000km² à 82 000km², soit la surface de l'île d'Hokkaidō ou de l'Autriche comme l'indique le site américain Qwartz. Un phénomène inquiétant qui s'explique par le déclin démographique. Selon le site :“Des terres non réclamées et des ‘maisons fantômes’ (akiya) existent déjà un peu partout au Japon […] Une grande partie des 8 millions de maisons fantômes restent vides une fois que leur propriétaire est décédé”.

