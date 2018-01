L'encombrant cadeau offert par Emmanuel Macron au président chinois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

EDF: deux réacteurs nucléaires de plus concernés par une anomalie

Plus de 100 000 demandes d’asile en France en 2017, un record

Deux Américains se partagent plus d’un milliard de dollars à la loterie

Plus de 200.000 Salvadoriens menacés d'expulsion des Etats-Unis

D'après l'Elysée, le président chinois Xi Jinping apprécierait grandement le savoir-faire français en matière de chevaux. "Lors de sa visite à Paris en 2014, le président Xi avait été escorté des Invalides à l'Elysée par 104 cavaliers de la Garde républicaine et avait été fasciné par ce savoir-faire d'excellence", a expliqué la présidence française. "Désireux de tisser des liens d'amitié avec les chefs d'Etat étrangers, plus qu'un cadeau, Emmanuel Macron a voulu faire un geste diplomatique".

Accompagné de son cavalier soigneur et d’un chef vétérinaire, Vésuve de Brekka a été transporté à bord d’un avion spécial pour la Chine. Le cheval a depuis été placé en quarantaine dans un box chauffé d’une écurie aux alentours de la capitale chinoise, Pékin.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres