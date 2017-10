En Suisse, c'est tous les ans pour deux millions d'euros d'or et d'argent qui sont charriés dans les eaux usées

Selon une étude de l'institut de l'eau Eawag, en Suisse, c'est tous les ans 43kg d'or et près de trois tonnes d'argent qui seraient charriés dans les eaux usées du pays. Une mine d'or incongrue qui pèserait près de deux millions d'euros par année. L'étude a été menée en partenariat avec 64 stations d'épuration et a été mandatée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle est la première à examiner de façon systématique les eaux usées de tout un pays.

D’où provient tout cet or et cet argent ? Des raffineries d'or du Tessin et l'argent proviendrait de l'industrie chimique et médicale gourmandes en la matière.

Heureusement cela ne constitue pas un danger pour l'environnement et les chercheurs estiment qu'il ne serait pas encore rentable d'essayer de recycler tout cet or et cet argent pour des raisons "aussi bien financières que quantitatives" de manière globale.

Cependant dans certains endroits du Tessin, les teneurs en or sont si élevées qu'un recyclage pourrait bien y être rentable.