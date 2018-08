En septembre, l'Union Européenne interdit définitivement l'ampoule halogène

Soixante années après leur introduction sur le marché, les ampoules halogènes vont être interdites à partir du 1er septembre en Europe. Trop énergivores et peu durables (elles sont le symbole le plus souvent utilisé pour décrire l'obsolescence programmée), l'UE a décidé de mettre fin à leur production pour favoriser une transition vers d'autres solutions. Les stocks restant pourront cependant être vendus. Il y aura quelques exceptions, ainsi pour les petites ampoules à bas voltage comme celles qu'on retrouve dans les fours, qui pourront toujours être fabriquées.

A la place, l'UE compte mettre en avant les ampoules LED (lampe à diode électroluminescente) qui seront proposées.

Leur consommation d'énergie est 5 fois moins importante qu'une lampe halogène. Leur durée de vie est aussi plus importante. La technologie LED constitue une solution plus écologique. Et économique selon certaines analyses. Utiliser des LED coûterait moins cher : jusqu'à 150 euros environ par an de dépenses en moins. A condition de ne pas casser ces précieux bulbes, dont le prix unitaire est aujourd'hui nettement plus élevé que celui d'une ampoule classique.

Une autre alternative sera l'ampoule fluocompacte, qui coûte moins cher que les LED et dépense elle aussi moins d'énergie. On reconnait ce modèle à son allumage lent. Mais ce type d'ampoules est moins conseillé pour les allumages d'extérieur, parce que la technologie fluocompacte ne supporte guère les basses températures.

Le mesure, votée il y a quelques mois, commence à partir du 1er septembre.