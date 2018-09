En comparution immédiate pour avoir voulu enterrer vivante sa compagne

Un homme comparaît ce mercredi 19 septembre devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir voulu, en marge d’une soirée très arrosée, enterrer vivante sa compagne âgée d’une quarantaine d’années comme le rapporte France Bleu Provence qui relate la scène.

Les faits se sont déroulés ce samedi soir à Sanary-sur-Mer. Le couple habitant dans une caravane arrêtée sur un terrain appartenant à l’un de leurs amis. Alors que l’alcool coulait à flots depuis plusieurs heures, la soirée dégénère. L’individu se saisit d’une pelle et assène un coup violent sur la tête de sa compagne qui s’écroule inanimée. Il la traîne alors jusqu’au fond du jardin et la jette dans un trou qu’il avait creusé initialement pour enterrer ses deux chiens morts et commence à la couvrir de terre.

Un témoin de la scène, lui aussi complètement ivre toujours selon France Bleu Provence, décide alors d’intervenir dans un moment de lucidité et décourage l’homme violent de continuer sa sinistre besogne.

«Je voulais simplement lui faire peur» déclara l’homme aux enquêteurs alors que le témoin assure qu’ «il voulait s’en débarasser».