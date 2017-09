En 15 ans, les enfants ont perdu 20 minutes de sommeil

En ces temps de rentrée, le sommeil des plus jeunes est particulièrement scruté. Justement, un rapport commandé par l'Education nationale, l'année dernière, et jamais publié, dresse un tableau inquiétant. Réalisé par trois chercheurs des universités de Tours et d'Orléans, le texte a été révélé par le Parisien et montre, notamment que le sommeil des jeunes enfants (5 à 10 ans) a été réduit de 20 minutes en 15 ans. Et sur un siècle, c'est une heure en moins pour les mineurs !

En cause, les écrans évidemment, qui retardent le sommeil des jeunes enfants, mais aussi la perception du sommeil des enfants par les parents. Ces derniers pensent que leur progéniture reste trop longtemps au lit. En revanche, le système des rythmes scolaires semble hors de cause.