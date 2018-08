Emmanuel Macron recevra Theresa May à Brégançon

Jeudi 2 août, c'est enfin les vacances pour nos hommes politiques. Direction le Var et le fameux fort de Brégançon pour le Président de la République, qui va pouvoir souffler après quelques semaines marquées par l'affaire Benalla. Mais les vacances seront studieuses, puisque le Président et sa femme, Brigitte Macron, recevront le Premier ministre anglais, Theresa May, ainsi que son époux Philip May. Les deux dirigeants profitent de ce cadre pour une réunion de travail ainsi qu'un dîner privé.