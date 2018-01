Elton John va faire ses adieux à la scène

Mercredi 24 janvier à New York, Elton John a annoncé qu’il allait faire ses adieux à la scène lors d'une dernière tournée. Intitulée le Farewell Yellow Brick Road Tour, elle doit commencer le 8 septembre prochain en Pennsylvanie avec une série de 300 concerts qui s’étaleront jusqu’en 2021. "Si on m’avait dit il y a dix ans que j’arrêterai, j’aurais dit : 'Non, non, je suis un bosseur, je jouerai toujours'. Mais, on a eu des enfants. Et ça a changé nos vies. Et en 2015, avec David, on regardait les plannings scolaires de nos enfants, et j’ai pensé : 'Je n’ai pas envie de rater trop de choses'", a expliqué l’artiste de 70 ans, lors d’une conférence de presse.

Cependant, la star ne mettra pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, longue de plus de 50 ans. Elton John continuera à produire de la musique. « J’espère continuer à créer jusqu’à ma mort », a-t-il déclaré.