Elon Musk se lance dans la vente de lance-flammes

Un extincteur est également vendu au prix de 30 dollars. "Vous pouvez certainement en acheter un moins cher ailleurs, mais celui-là est livré avec un chouette autocollant", prévient le site.

Seulement 20.000 exemplaires seront vendus - il n'a fallu que quelques heures pour que le cap des 2.000 précommandes soit franchi, selon les informations dévoilées par Elon Musk sur son compte Twitter. Il y écrit aussi qu'acheter un lance-flamme est une "très mauvaise idée" mais que l'objet "enflammera de façon garantie n'importe quelle soirée" et est "idéal pour griller des noix".

Il précise néanmoins que la rumeur selon laquelle il préparerait une apocalypse zombie pour booster les ventes de lance-flammes sont fausses. "De toute façon, il faudrait des millions de zombies pour un apocalypse. Où voulez-vous que je trouve une usine assez grande pour en fabriquer autant ?" Un message d'autodérision ? Tesla connaîtrait actuellement de très gros problèmes au sein de son usine de production de bateries, la Gigafactory, ce qui a entraîné d'importants retards de livraison du Model 3.

Précision utile : les lance-flammes ont beau être autorisés à la vente aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas en France. En cas de problème en douane, l'entreprise décline toute responsabilité.

The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!

— Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2018