Elizabeth II et le prince Philip fêtent leurs noces de platine... et battent un record

Le 20 novembre 1947, devant 2000 invités, une princesse épousait un prince. 70 ans plus tard, Elizabeth II et le prince Philip d'Angleterre fêtent leurs noces de platine. De leur union sont nés quatre enfants Charles, Anne, Andrew et Edward, huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants… et bientôt un sixième. Ils deviennent par ailleurs le premier couple britannique régnant à fêter des noces de platine.

Point d'orgie fastueuse pour célébrer l'événement. Selon Sky News qui a relayé l'information donnée par Buckingham Palace, “il ne va pas y avoir une grosse fête mais une cérémonie en famille organisée au palais”.

Le prince Philip qui s'est retiré de la vie publique est âgé de 96 ans (après avoir prononcé 5 500 discours) et la reine Elisabeth a fêté ses 91 ans le 21 avril dernier.

Le palais de Buckingham a toutefois dévoilé plusieurs photographies du couple, prises par le photographe britannique Matt Holyoak, au début du mois de novembre dans le salon blanc du château de Windsor. Pour leur rendre hommage, les cloches de l'abbaye de Westminster, où ils se sont unis en 1947, sonneront à 13h00.