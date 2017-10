Elisa Tovati : "On m'a demandé de me foutre à poil"

"Moi aussi j’ai vécu des choses très limite et je n’avais pas le courage de parler de ce droit de cuissage, de cette pression". Dans le Parisien, l'actrice Elisa Tovati raconte, à son tour, les harcèlements et agressions sexuels dont elle a été victime. "Quand j’ai commencé les castings entre 15 et 18 ans, trois ou quatre fois. Comme c’est arrivé à presque toutes les jeunes actrices qui sont les proies de gros porcs. Ce sont des castings où l’on vous demande de vous foutre à poil sous prétexte que c’est pour le rôle d’une fille un peu sulfureuse" raconte-t-elle.

"Je me souviens aussi d’un comédien très connu sur le tournage d’une fiction télé qui a bloqué la porte de ma loge et m’a dit : « Viens, je vais te faire un petit détartrage. » Il était âgé, j’étais jeune," poursuit la comédienne. Heureusement pour elle, elle n'a jamais rencontré Harvey Weinstein mais se souvient de scènes similaires. "Les rendez-vous se passent quasiment toujours dans des hôtels" explique Elisa Tovati. "Je me suis retrouvée parfois avec des réalisateurs en caleçon ou au lit quand j’arrivais dans leur chambre. Et un mec qui vous touche les seins ou les fesses, il faut avoir le cran de lui en coller une quand vous êtes toute jeune et que vous n’avez pas les codes."