EasyJet lance un album "berceuse" de sons de moteur d'avion pour aider les gens à dormir

C'est pour le moins…surprenant. La compagnie aérienne EasyJet va prochainement mettre en vente un album de bruit d'avion. Intitulé Jet Sounds (une possible référence à Pet Sounds, album culte des Beach Boys), l'opus est déjà disponible sur YouTube et iTunes. Au programme, une belle tranche de musique avec…une plage de dix heures ininterrompues de bourdonnement en vol.

Stupide et rébarbatif, rétorquerez-vous ? Que nenni. Selon les experts, ces bruits de fond de moteur d'avion que l'on entend en cabine, seraient très relaxants pour l'organisme et aideraient à dormir. Ecouté depuis le sol, il couvrirait en effet les nuisances sonores qui perturbent le sommeil. 20 Minutes précise également qu'ils favoriseraient la concentration et la dynamique réflexive.

L'album a été réalisé en une seule prise, lors d'un vol entre l'aéroport Gatwich, située à Londres, et Nice. Généreux, EasyJet précise que les bénéfices de l’opération seront reversés à une association britannique qui a pour objet la qualité de sommeil des enfants, The Children’s Sleep Charity.