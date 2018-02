Dubaï : le plus haut hôtel du monde ouvre ce lundi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ouverture à Dubaï du plus haut hôtel du monde

A Dubaï se trouve déjà la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa (828 mètres). Une structure encore plus haute, dont la taille est gardée secrète, est en cours de construction.

Situé sur l'avenue Sheikh Zayed, le Gevora compte 528 chambres sur 75 étages. Il propose quatre restaurants, dont l'un est ouvert 24 heures sur 24, un restaurant gastronomique, un bar situé près de la piscine, une salle de sport, un jacuzzi, et un spa au dernier étage.

Dormir la tête dans les nuages est possible, à Dubaï. L'émirat, célèbre pour ses gratte-ciels battant tous les records, a annoncé ce dimanche l'ouverture dès ce lundi 12 février du plus haut hôtel du monde, le Gevora Hotel.

