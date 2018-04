Données personnelles : l'astuce de Facebook pour soustraire ses usagers au droit européen

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), voté en 2016, sera appliqué dans l'Union européenne à partir du 25 mai 2018. Ses principaux objectifs sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement.

Pour Facebook, dont le modèle économique repose justement sur l'exploitation des données de ses usagers, c'est un problème. Mais le réseau social a réussi à le contourner en partie. Pour les utilisateurs européens, il n'a pas le choix : le réseau social devra se conformer au règlement, quitte à ce que les usagers soient mieux informés.

Le réglement européen aurait dû s'appliquer aussi aux utilisateurs d’Afrique, d’Asie, d’Australie et d’Amérique latine, qui représentent presque 70 % de ses abonnés, et étaient jusqu'ici régis par des conditions générales d’utilisation émises par le siège international de l’entreprise... en Irlande. Et le RGPD s'applique aux entreprises basées en Europe ! Pour contourner ce problème, Facebook a tout simplement modifié l’adresse de son siège social sur les pages de ces utilisateurs... Elle est désormais américaine. Hors du champ de la législation européenne.