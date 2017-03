Donald Trump : sa première femme Ivana va publier un livre sur leurs enfants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ouvrage "porte surtout sur la façon dont elle a élevé ses enfants", indique la maison d’édition Simon and Schuster dans un communiqué.

Ivana Trump évoquera notamment sa jeunesse en Tchécoslovaquie et sur sa rencontre avec Donald Trump, alors qu’elle était mannequin, selon La tribune de Genève.

Baptisé "Raising Trump", ce livre qui sera publié en septembre 2017 ne devrait toutefois pas contenir d'information politique, et ne sera pas un pamphlet contre Donald Trump, assure son ex-épouse.

Ivana, la première épouse de Donald Trump, a indiqué jeudi 16 mars la sortie prochaine d'un ouvrage consacré aux enfants qu'elle a eu avec le président des États-Unis, avant leur divorce en 1992. Entre 1979 et 1992, le couple a donné naissance à trois enfants : Don, 39 ans, la célèbre Ivanka, 35 ans et Eric, 33 ans.

