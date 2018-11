Donald Trump annule sa visite au cimetière américain de Belleau à cause de la pluie : c'est le troisième président américain à faire faux bond au village

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que le village est boudé. "Pour le 80ème anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, il avait été dit qu'il y aurait peut être le président des États-Unis. Pour le 90ème anniversaire, on attendait aussi un président qui n'est jamais venu. Alors très sincèrement, cette fois, je n'y croyais pas trop", expliquait ce samedi matin sur Europe 1 Nadia Crapart, la maire de Belleau. Elle se disait "un peu embêtée" par cette venue annoncée tardivement. Finalement, il n'en sera rien.

Donald Trump, arrivé à Paris ce vendredi pour célébrer le centième anniversaire de l'armistice de 1918 devait se rendre dans ce cimetière situé à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One. En mai 1918, une offensive allemande marqua le début de la 2e bataille de la Marne : elle fut arrêtée par la 2e division d'infanterie américaine (DIUS), au prix de très lourdes pertes, avec 7.876 morts, blessés et disparus.

Tout le monde n'est pas François Hollande, qui avait prononcé un discours lors d'une cérémonie sur l'île de Sein sous un véritable déluge : Donald Trump a annulé ce samedi un déplacement prévu au cimetière américain de Bois Belleau, dans l'Aisne, en raison du mauvais temps, a annoncé la Maison Blanche. "Le déplacement du président et de la Première dame au cimetière américain Aisne-Marne a été annulé pour des raisons de programme et de logistique liées au temps", ont indiqué les services du président américain.

