Donald Trump annonce le retour des sanctions contre l'Iran en s'inspirant de la série Game of Thrones

Le président américain vient encore de publier sur Twitter un message qui fait couler beaucoup d'encre. Donald Trump a posté une photographie avec un message énigmatique. La police du texte et la mise en scène sont directement inspirées du programme télévisé culte Game Of Thrones.

Cette publication a permis à Donald Trump d'officialiser le rétablissement des sanctions contre l'Iran.

Le message de la photographie précise que "les sanctions arrivent". La phrase évoque directement celle de la série culte, "winter is coming".

Les Etats-Unis ont confirmé que l'administration américaine allait rétablir des sanctions contre Téhéran, "les plus fortes de l'histoire".

Les sanctions avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015.

Les Etats-Unis se sont retirés avec fracas de cet accord il y a six mois.

Après avoir annoncé le retour des sanctions contre l'Iran comme un épisode de Game of Thrones, de nombreux internautes ont tenu à lui répondre en faisant allusion aux affaires judiciaires qui pourraient le menacer : "les mises en examen arrivent", "le procureur Mueller arrive"...

If you thought the opening episode was good, just wait until the sequel. pic.twitter.com/2zebiAns7j

