Le DJ Avicii (auteur du tube "Wake me up") est mort

Le monde de la musique est en deuil. Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, DJ et producteur suédois, a été retrouvé mort à Oman vendredi après-midi. Il était âgé de seulement 28 ans.

"C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Tim Bergling, aussi connu sous le nom d'Avicii.

Il a été retrouvé mort à Mascate (la capitale du sultanat d'Oman, ndlr). Sa famille est anéantie et nous demandons à tous de bien vouloir respecter leur besoin d'intimité en ce moment difficile. Il n'y aura pas d'autre déclaration", peut-on lire dans un communiqué de son porte-parole.

L'artiste, auteur du tube planétaire Wake me up, qui avait battu tous les records sur le service de streaming musical suédois Spotify, avait travaillé avec Madonna, qui a posté sur Instagram : "Tellement triste… Tellement tragique." Le français David Guetta, qui avait collaboré avec lui en 2012, a publié sur Twitter le message suivant : "Merci pour tes belles mélodies et pour le temps que nous avons partagé au studio, à jouer ensemble en tant que DJ, ou simplement en savourant la vie en tant qu’amis."

Les causes de sa mort ne sont pas connues, mais il souffrait de graves problèmes de santé. Avicii avait annoncé en 2016 qu'il se retirait de la scène, stoppant les tournées pour se concentrer à la composition de musique en studio