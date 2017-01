Divorcée de Johnny Depp, Amber Heard file avec… Elon Musk

Désormais débarrassée de son ex-mari, Amber Heard a bien l'intention de passer à l'étape suivante en officialisant sa nouvelle union. Selon le journal The Mirror, c'est avec le patron le plus en vue du moment, Elon Musk, que la belle actrice de 30 ans est désormais en couple. "Amber est ravie que le divorce ait été prononcé. Mais elle est encore plus heureuse de pouvoir se montrer avec Elon. Elle disait à ses amis durant la période de Noël à quel point elle était éprise de lui" raconte un de ses proches.

Elon Musk, fondateur de Tesla ou encore SpaceX, est lui aussi un jeune célibataire, père de 5 enfants.

Amber Heard a officiellement divorcé de Johnny Depp, ce samedi, après un mariage express (un peu plus d'un an). Les deux ex ont ainsi trouvé un terrain d'entente. Si l'acteur garde ses nombreuses propriétés et ses 42 voitures, il devra verser 7 millions de dollars à son ancienne compagne.