Disparition de Denis Dugas, créateur de "Gribouille"

Denis Dugas est décédé le 15 septembre dernier. Il était âgé de 77 ans. L'annonce de sa disparition a été officialisée ce mardi par ses proches. Au cours de sa carrière, il a occupé les fonctions de dessinateur, comédien, marionnettiste et même scénariste.

Denis Dugas est à l'origine des créations des marionnettes comme Gribouille ou bien encore les lapins Isidore et Clémentine sur TF1. C'est à travers la voix de Gribouille que ses proches ont évoqué sa mémoire sur sa page Facebook

"Comme il se doutait que nous serions tous très tristes, il m'a demandé de ne jamais oublier de sourire et de colorer la vie de tous ceux qui m'entourent avec les plus belles couleurs de mes crayons et de mes feutres.

Je te fais des gros câlins, mon papa Denis Dugas, et même si mes yeux sont bien mouillés depuis quelques jours, je vais continuer à croquer la vie, entouré de tous mes amis".

Dans le cadre de l'émission "L'île aux enfants", Gribouille partageait l'antenne avec le monstre Casimir. Il était le "dessinateur" de l'émission jeunesse sur TF1. Il expliquait comment réaliser des dessins qu'une voix lui demandait. Il avait également imaginé les marionnettes des émissions "Les Visiteurs du mercredi" ou bien encore "Croque-Vacances".