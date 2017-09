Disneyland Paris refuse une activité "princesse" à un petit garçon avant de s'excuser

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mais devant l'ampleur prise par l'affaire - le message de la mère ayant été largeemnt relayé sur les réseaux sociaux - Disneyland Paris a fini par s’excuser auprès de la famille, précisant que le petit garçon pourrait à l’avenir participer à l’activité. Un porte-parole a ainsi évoqué un "incident isolé qui ne reflète pas la politique ou les opinions de Disneyland Paris", et a assuré que "l’expérience était disponible à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans. Toutefois, comme l'a observé Mashable France, le parc a tout de même modifié le descriptif sur son site où il était écrit "Réalisez le vœu de toute petite fille". Désormais, on peut y lire : "Réalisez le vœu de tout enfant".

De quoi rendre furieuse sa mère Hayley McLean Glass qui a évoqué mardi la mésaventure sur son blog. "Mon fils est très jeune, il n’a pas encore idée des points de vue accusateurs et dépassés de notre monde. Il n’a aucune raison de penser que quelqu’un voie d’un mauvais œil un garçon jouer à se déguiser" a-t-elle déploré. La maman a également envoyé un mail à Disney pour comprendre l’origine de ce refus. "Pour le moment, il n'est pas possible de réserver 'Princesse d'un jour' pour un garçon" a rétorqué le parc francilien.

Noah, âgé de trois ans, est fasciné par les princesses. Il apprécie tout particulièrement Elsa, l'héroïne de "La Reine des Meiges". La semaine dernière, ce petit garçon anglais devait franchir la Manche et participer à l'activité "Princesse d'un jour". L'animation proposait en effet d'être coiffés, maquillés et déguisés en princesse, puis pris en photo pour garder un souvenir de la journée... Sauf que la direction du parc d'attraction a refusé.

