Disney va investir deux milliards d'euros en France

Robert Iger est venu annoncer la nouvelle au Président de la République : The Walt Disney Company compte investir en France, à hauteur de deux milliards d'euros. Le but est d'agrandir significativement Disneyland Paris, leur parc d'attraction. Ouvert en 2002 en banlieue est de Paris, le parc s'était déjà agrandi avec l'ouverture des "Walt Disney Studios". C'est cette partie qui devrait être augmentée, le but étant de doubler sa superficie avec trois nouvelles zones, consacrées respectivement à trois franchises qui ont fait le bonheur de la firme de Mickey Mouse ces dernières années : les héros de Marvel, la Reine des Neiges et évidemment Star Wars.

Pour donner une idée de l'importance de l'investissement, il faut savoir que lors du sommet "Choose France" en janvier dernier organisé par le président pour proposer à 140 patrons d'investir en France, c'étaient 3,5 milliards d'euros d'investissement qui avaient été annoncés pour les cinq prochaines années.

Les investissements sont prévus entre 2019 et 2025. Aujourd'hui, Disneyland Paris représente 6,2% du revenu touristique français.