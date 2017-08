Disney ajoute un couple homosexuel dans un de ses dessins animés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cet épisode a été critiqué par l’association "One Million Moms" qui a accusé le groupe Disney de "promouvoir un agenda" en faveur de ce modèle parental auprès des enfants. Mais la productrice Chris Nee a expliqué qu'elle a "toujours vu Doc McStuffins [le nom du dessin animé en anglais, NDLR] comme un show sur ce que cela signifie d’accepter tout le monde comme faisant partie de nos communautés". "En tant que membre d’une famille avec deux mamans, je suis fière d’avoir un épisode qui reflète le monde de mon fils et montre à tout le monde que l’amour est juste de l’amour à McStuffinsville", a-t-elle ajouté. Ce n'est pas la première fois que Disney intègre des personnages homosexuels dans ses animations. En effet, en 2014, le groupe avait fait apparaitre un couple gay dans la série "Good Luck Charlie".

Dans un nouvel épisode de la série animée Docteur La Peluche (créée en 2012), Disney Channel a décidé de mettre en scène un couple lesbien mixte, rapporte Konbini. Une décision qui stimulerait l'ouverture d’esprit des enfants. Toutefois, aucune explication n'est fournie sur la relation des deux mamans mises en scène. Les réalisateurs voulaient ainsi montrer que rien n’est anormal dans cette situation et qu'il s'agit d'un couple comme les autres. Les deux nouveaux personnages ont d'ailleurs été doublés par deux actrices homosexuelles, Wanda Sykes et Portia de Rossi.

