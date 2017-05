Devenu emblème de l'extrême-droite, "Pepe la grenouille" est mort

Ceux qui fréquentent les réseaux sociaux n'ont surement pas échappé à cet étrange visage vert, arborant généralement un sourire aux lèvres. Parfois grimé en Donald Trump, parfois en Marine Le Pen, il s'agit en fait de "Pepe la grenouille", un simple dessin de batracien, devenu en quelques années un "mème" de l'extrême-droite sur internet. L'engouement pour ce personnage est tel que son visage a été ajouté à la liste des symboles racistes de la Ligue anti-diffamation (ADL), une des plus grandes organisations américaines.

Son créateur Matt Furie souhaitait pourtant en faire un personnage pacifique, pour les enfants, mais sa "créature" lui a totalement échappé. Si bien que le dessinateur a décidé de tuer, au moins symboliquement la grenouille. Lors d'une journée organisée par son éditeur, il a donc publié le dessin de Pepe, mort dans son cercueil. Pas sûr que l'extrême-droite respecte le deuil…

THE RAREST PEPE OF ALL

DEAD PEPE (art by Matt Furie, the creator of Pepe) pic.twitter.com/sH5aLAq3De

— nb peryton (@beezypi) 8 mai 2017