Les deux derniers trains de nuit français seront conservés et rénovés

C'est une certaine idée du voyage, où l'on prend son temps, bercé par le bam bam bam des bogies. Mais les trains de nuit ont tendance à disparaître : il ne reste que deux lignes en France. Un temps menacées, elles seront finalement maintenues, a annoncé la ministre des Transports, ce samedi à sa descente du train de nuit en gare de l'Argentière-Les-Ecrins (Hautes-Alpes).

Les deux dernières lignes de train de nuit en France vont être maintenues et leurs voitures rénovées pour 30 millions d'euros, a-t-elle assuré. "L'État s'engage pour la pérennité des deux lignes de nuit existantes, Paris-Briançon mais aussi Paris-Rodez/Latour de Carol", selon la ministre. "La convention actuelle entre l'Etat et la SNCF doit s'arrêter en 2020 : je vous annonce qu'elle sera reconduite au-delà, ce qui veut dire que nos trains de nuit continueront", a-t-elle ajouté. Cette convention permet pour l'instant à ces deux lignes d'être financées par l'Etat à 50%, à hauteur de 20 millions d'euros.

Plus qu'un simple maintien, la ministre a promis une rénovation de ces rames, afin de "remplacer les couchettes, d'installer des prises électriques et de refaire les sanitaires", en plus d'installer le wifi. Leur dernière rénovation date d'il y a une dizaine d'années.

Selon le ministère, la région Occitanie mène des négociations avec l'Etat et la SNCF pour maintenir une prolongation jusqu'à Perpignan de la ligne Paris-Rodez-Latour de Carol.