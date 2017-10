Deux dents de 9,7 millions d'années découvertes en Allemagne : "je pense que nous devons commencer à réécrire l'histoire de l'humanité"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

ATP Anvers: Diego Schwartzman bat Tsitsipas et rejoint Tsonga en finale

Archaeology fossil teeth discovery in Germany could re-write human history https://t.co/kq2pMQubHH pic.twitter.com/G2QM9GgV8z

"Leurs caractéristiques ressemblent à des découvertes africaines de quatre à cinq millions d’années plus jeunes que les fossiles découverts à Eppelsheim – c’est un coup de chance énorme, mais aussi un grand mystère", a déclaré Herbert Lutz, l’un des chercheurs du Musée d’histoire naturelle de Mayence, qui a fait l’annonce de la trouvaille.

C'est une découverte qui bouleverse nos connaissances actuelles sur l'histoire de l'Humanité : des archéologues ont découvert en Allemagne deux dents de primate datant d’il y a 9,7 millions d’années. Les dents, qui se trouvaient seulement à soixante centimètres l'une de l'autre, ne semblent appartenir à aucune espèce découverte en Europe ou en Asie : elles se rapprochent de primates, tels que Lucy, dont on situait l'apparition en Afrique, quatre millions d’années plus tard.

