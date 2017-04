"Deux ans de chaos" : le prince Harry se confie sur la mort de sa mère

Une nation bouleversée, le monde entier compatissant et le vide absolu pour le petit Harry, 12 ans, lorsque sa mère se tue dans un accident de la route sous un tunnel parisien, le 31 août 1997. Le prince est revenu, pour le Telegraph, sur cet épisode douloureux. "Ma façon de faire face à ça a été de pratiquer la 'politique de l'autruche', de refuser de penser à ma mère, car en quoi cela pouvait-il m'aider ? Cela pouvait juste me rendre triste, cela n'allait pas me la ramener", raconte-t-il aujourd'hui.

C'est seulement il y a 4 ans qu'il se décide à en parler, notamment à son grand frère qui a été "un soutien énorme" selon lui. "Pendant vingt ans, je n'ai pas pensé à ça. Et ensuite, j'ai été plongé dans un chaos total durant deux ans... Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas avec moi (…) Je n'ai aucun secret, mais j'ai sûrement été proche de la dépression à plusieurs reprises".