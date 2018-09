Le dessinateur René Pétillon est décédé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Son humour acéré, impitoyable, légèrement décalé et, néanmoins, pas dénué de tendresse faisait mouche à tous les coups", poursuit Dargaud, saluant "un des grands portraitistes de la société française".

L'annonnce a été faite par les éditions Dargaud. "La tristesse et la douleur de voir disparaître un ami cher ne nous font pas oublier le talent hors du commun de ce dessinateur à l'humour irrésistible et à l'élégance rare", précise le communiqué de Dargaud.

Le monde du dessin est en deuil. René Pétillon, auteur de la bande dessinée à succès L'enquête corse, qui avait reçu le Prix du meilleur album au festival d'Angoulême en 2001 avant d'être adaptée au cinéma en 2004 avec Jean Reno et Christian Clavier, est décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans.

