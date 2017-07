Despacito devient le titre le plus écouté de l'histoire du streaming

La chanson Despacito (Tout doucement, en espagnol) des Portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee est LE tube de cet été. Sorti en janvier dernier, le titre, écouté dans le monde entier, a passé dix semaines au sommet du hit-parade américain. Cerise sur le gâteau, il est devenu ce mercredi la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps.

4,6 milliards de vues

Selon Universal Music Latin Entertainment, le label de la chanson, la version originale du morceau et ses versions remixées ont atteint 4,6 milliards de vues sur les plateformes dédiées, dont YouTube et Spotify. Ainsi, Despacito détrône la chanson Sorry de Justin Bieber qui a comptabilisait 4,38 milliards de vues, d'après Universal. "Le streaming est un connecteur pour le public dans le monde entier et il a aidé ma musique à toucher chaque recoin du monde", s'est félicité Luis Fonsi dans un communiqué.