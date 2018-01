La dernière saison de Game of Thrones sera diffusée en 2019

Il faudra plus d'un hiver avant de revoir Game of Thrones. HBO a confirmé que la 8ème et dernière saison de la série ne sera diffusée qu'en 2019, soit deux ans après la saison précédente. Une éternité justifiée par la nécessité de réussir les derniers actes du phénomène télévisuel.

Pour l'occasion, la saison sera composée de 6 épisodes, d'une durée de 90 minutes environ. Pour éviter qu'une fuite ne vienne gâcher le final, plusieurs fins seront tournées, méthode largement utilisées par les séries et films à succès.

Mais que les fans ne s'inquiètent pas puisque la série va faire des petits.

Entre 4 et 5 "spinoffs" sont actuellement en développement. Pour le moment, les scénaristes n'ont pas révélé les thèmes de ces nouvelles séries qui n'arriveront pas avant deux ou trois ans.