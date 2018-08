"Denny", le maillon manquant entre Hommes de Néandertal et Dénisova

C'est une histoire qui a eu lieu il y a 50.000 ans. Elle se passe dans les montagnes de l'Altaï, en actuelle Sibérie russe, à quelques kilomètres de la frontière contemporaine qui sépare la Russie et la Mongolie. Cette histoire, somme toute commune, implique une Néandertalienne et un Dénisovien, deux espèces éteintes du genre Homo, contrairement à l'Homme de Cro-Magnon, ou homo sapiens, dont nous descendont. En voici le contenu : un beau jour, une femme de Néandertal et un homme de Dénisova se sont donc rencontrés et accouplés. De leur union est née une petite fille hybride, mi-Denisova mi-Néandertal, que les scientifiques ont baptisé du nom de "Denny".

50.000 ans plus tard, des scientifiques ont donc découvert Denny dans une grotte de la région, grotte très connue de la communauté scientifique puisque c'est dans celle-ci qu'on avait auparavant découvert l'existence de l'Homme de Denisova.

C'est un petit morceau de fémur appartenant à une jeune fille âgée de 12 ans qui a nous livré son étonnante parentée, après analyse ADN. Et cette découverte est tout sauf anodine. Jusqu'ici, rien ne prouvait que les deux races s'étaient rencontrées. On sait donc aujourd'hui qu'il se sont bien connus, et ce même au sens biblique du terme.

L'Homme de Néandertal se serait éteint il y a 35.000 ans environ. On en sait encore relativement peu sur l'histoire des Hommes de Dénisova, mais on situe son existence autour de 50 à 40.000 ans.