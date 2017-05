Demande en mariage, cocaïne, tentation homosexuelle : le sulfureux passé de Barack Obama dévoilé dans une biographie

Avant de connaitre une "love story" aussi médiatique que (visiblement) sereine avec Michelle, Barack Obama aurait connu un passé un peu plus mouvementé avec les femmes. Rising Star: The Making of Barack Obama, une biographie de Barack Obama, va sortir très prochainement dans les librairies (le 9 mai).

Ce texte de 1078 pages revient notamment sur les aventures amoureuses de l'ancien locataire de la Maison Blanche. Le livre évoque sa première petite-amie sérieuse, une certaine Geneviève Cook, Australienne, qui aurait évoqué dans un poème leur relation sexuelle "passionnelle", décrivant le futur président comme "pas très imaginatif mais à l’aise" au lit...

Ils se seraient rencontrés en 1983, alors qu’elle avait trois ans de plus que lui. Elle aurait aussi indiqué qu’à l’époque, Barack Obama ne se privait pas pour consommer de la cocaïne avec ses amis En revanche, il en prenait toujours beaucoup moins qu'eux. Barack Obama avait déjà confié avoir expérimenté la drogue à l'adolescence, mais pas dans ses années d'étudiant. Par ailleurs, l’ouvrage révèle que le premier président d’origine afro américaine de l’histoire des Etats-Unis aurait été tenté par une expérience gay alors qu’il était à l’université, avec un professeur nommé Lawrence Goldwin.

Autre révélation : l’ancien président aurait également demandé deux fois la même femme en mariage....avant Michelle. Sheila Miyoshi Jager, l'ancienne compagne supposée en question, a raconté leur rencontre au milieu des années 80, alors qu'ils n'étaient encore que des étudiants. Barack Obama aurait fait une première demande en 1986, sans succès. Ses parents étaient opposés à l'idée d'un mariage en raison de leur trop jeune âge. Toujours ensemble, les deux étudiants auraient poursuivi leur relation de nouveau marquée par une demande en mariage malgré l'essoufflement de leur amour. Tiraillé entre ses ambitions politiques déjà très prononcées et son couple, Barack Obama aurait tenté une nouvelle fois sa chance avant de partir à Harvard en 1988 pour suivre des études de droit. Le deuxième non aurait sonné la fin du couple.