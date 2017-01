Décret Trump : Asghar Farhadi empêché d'assister aux Oscars ?

Voici de quoi tendre un peu plus les relations entre Donald Trump et les artistes. En raison de son décret, signé vendredi soir et stipulant l'interdiction pendant 3 mois de toute immigration en provenance de sept pays musulmans (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen), Donald Trump interdit donc dans les faits la venue du célèbre cinéaste iranien Asghar Farhadi pour la prochaine cérémonie des Oscars, qui aura lieu à Los Angeles, le 26 février prochain.

Oscarisé en 2012 pour "Une séparation", le réalisateur est en effet attendu après la nomination de son dernier film "Le client" dans la catégorie du meilleur film étranger. Mais le fameux décret souffre de quelques exceptions, notamment pour les diplomates ou les officiels. L'adminitration américaine va-t-elle tenter d'arranger les choses ? Déjà, l'actrice principale de son film, Taraneh Alidousti, a décidé de boycotter la cérémonie. Quant au réalisateur, il "prendra sa décision d'ici quelques jours", affirme le bureau du réalisateur.