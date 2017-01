Débat Valls-Hamon : Jean-Yves Le Drian s'est endormi sur le plateau !

Le ministre de la Défense est venu assister à l'ultime débat avant le second tout de la primaire de la gauche entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Il semblerait qu'il ne l'a pas apprécié tant que ça puisqu'il s’est endormi… Manque de bol pour celui qui soutien l'ancien Premier ministre. Assis au premier rang, juste derrière les journalistes, il était la cible parfaite pour les caméras de France 2 et TF1 …

Quelqu'un pour dire à Jean-Yves Le Drian qu'il y a des caméras ?

Une aptitude qui n'a pas échappée à celui qui se cacher derière le nom "Jean-Yves Le Brian", le compte Twitter parodique dédié au ministre de la Défense.

AAAAHH ! 😱 MAIS QU'EST-CE QUE VOUS FOUTEZ TOUS DANS MA CHAMBRE ??? #PrimaireLeDébat #RéveilDifficile #LeDrianGate — Jean-Yves Le Brian (@JY_LeBrian) 25 janvier 2017