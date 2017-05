David Pujadas évincé du 20 Heures de France 2

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

SFR Studio : après le foot, l'opérateur veut se renforcer dans les séries et le cinéma

Royaume-Uni: le taux chômage baisse à 4,6% à fin mars, au plus bas depuis 1975

EN IMAGES. Cannes : Almodovar, Will Smith, Jessica Chastain... l'arrivée des stars du jury

En tous cas, les rumeurs courent déjà sur le nom du remplaçant…qui serait une remplaçante. Toujours selon Pure Medias, Anne-Sophie Lapix serait en négociations très avancées. A 45 ans, la journalise anime depuis quatre saisons l'émission "C à vous" sur France 5, mais avait été déjà joker de Claire Chazal sur TF1

D'après 20 minutes, "les journalistes refusent de préparer le journal de ce mercredi soir si Delphine Ernotte ne leur donne pas plus d'explications". Ce choix pourrait être la conséquence d'une volonté de renouvellement plus que d'une sanction due aux audiences. Car David Pujadas laisserait derrière lui un journal télévisé semaine dans une excellente santé, avec 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne depuis septembre, soit 20,7% du public.

