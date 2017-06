David Pujadas aurait décidé d'avancer son départ au 6 juin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Surtout, il va bouder les soirées électorales du 11 et 18 juin prochain ainsi que le dernier épisode de l'Emission politique…

Une façon pour lui de protester contre la décision de la présidente du groupe Delphine Ernotte et de l'ancien directeur de l'information, Michel Fields, qui a lui-même démissionné depuis l'annonce, sous la pression des rédactions.

Choisir plutôt que subir. Voilà ce qu'aurait décidé David Pujadas, à en croire l'Opinion. L'animateur vedette du JT de France 2, en place depuis 16 ans, partira finalement le 6 juin prochain et non à la fin du mois comme décidé par la direction de France Télévisions. C'est lui-même qui aurait décidé ce départ anticipé.

