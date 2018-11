David Hallyday tacle Laeticia : "Je n'ai jamais utilisé la presse pour parler de mes problèmes personnels"

Plutôt rare dans les médias depuis la disparition de son père - il a seulement accordé une interview en mars au Parisien - David Hallyday était présent aux NRJ Music Awards, samedi soir, pour dévoiler Ma dernière lettre, une chanson extraite de son prochain album qui rend hommage à son père.

Suite à sa prestation, il s'est confié sur Franceinfo, ce dimanche, à propos de son prochain album : "Dès le mois de février où j'ai composé l'album, je me suis enfermé dans une bulle, pour me protéger d'abord et pour commencer mon deuil.

J'ai composé sans réfléchir et toutes mes émotions sont passées."

Alors que le clan Hallyday se déchire au sujet de l'héritage du Taulier, il n'aborde pas ce sujet, mais semble regretter l'ampleur que l'histoire a prise et les prises de position de certains - Laeticia, pour ne pas la nommer - dans les médias. "Je n'ai jamais utilisé la presse pour parler de mes problèmes personnels. Ce serait manquer de respect à l'éducation que m'ont donné mes parents. Dans la famille, on est pudique. Tout ce qu'on a à dire, c'est dans l'art qu'on le représente", dit-il. Comme David Hallyday, sa mère Sylvie Vartan reste à l'écart des médias et se contente de rendre hommage à Johnny Hallyday sur scène.