Danse avec stars : Pamela Anderson rejoint le casting de la saison 9

Pamela Anderson participera à la 9ème saison de "Danse avec les stars". L'actrice d'Alerte à Malibu l'a annoncé hier soir sur sa page Instagram, en appuyant notamment sur son amour pour la danse : "Danser est un très bon moyen de s'exprimer, et de rester en forme -Je suis émue quand je pense à la danse- J'ai tellement de choses à offrir, ça va me sauver". Elle a également ajouté : "Ça va être amusant. Je suis un peu nerveuse, mon corps et mon esprit ont besoin de ça. Je suis certaine qu'il y aura des larmes".

Poursuivant sur sa passion pour la danse, la Canadienne a expliqué qu'on lui avait déjà proposé des jobs de ce type, notamment des rôles à Broadway, mais qu'elle avait dû refuser car ses enfants étaient petits, et qu'elles préféraient s'en occuper. Celle qui se dit "destinée à relever ce challenge" se sent actuellement prête à "accepter de rôles plus artistiques" maitenants que ses enfants sont grands.

Sa participation, elle l'a doit aussi à son compagnon -le footballeur Adil Rami- et surtout aux parents de ce dernier, qui adorent l'émission. Sa famille, à elle, sera également présente pour la soutenir : ses fils feront des aller-retours entre les Etats-Unis et la France, tout comme ses parents à qui elle a très hate de faire visiter la France, pays dans lequel elle réside depuis un an.