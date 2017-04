Dans une vidéo, William et Harry se confient à Kate sur leurs souffrances après la mort de Diana

Une vidéo un peu particulière. Dans un Facebook Live diffusée sur les réseaux sociaux et organisé au profit d'une meilleure prise en compte des troubles mentaux, trois jeunes gens discutent autour d'une table en bois à Londres. Jusque-là, rien d'exceptionnel… sauf que les personnes filmées se trouvent être le Prince William, sa femme Kate, et son frère Harry, dans le jardin de Kensington Palace.

Les deux frères en viennent à confier à Kate ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont perdu leur mère, Lady D, alors qu'ils n'étaient que de jeunes adolescents.

A cette occasion, ils reconnaissent qu'ils n'ont, à l'époque, pas assez discuté de leur souffrance entre eux. "Harry et moi n'avons pas assez discuté de notre mère au fil des années" juge ainsi le fils du Prince Charles.

Watch The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry in conversation on mental health for @heads_together #oktosay pic.twitter.com/417gqyqzk0

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 avril 2017