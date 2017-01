"Dalida" : un biopic sur la chanteuse arrive en salles mercredi 11 janvier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Renault. La CFDT signe l'accord social sur l'emploi et la flexibilité

En savoir plus

"À la fois chanteuse à textes et bête de scène, Dalida a été un personnage extrêmement romanesque. Elle attire toutes les plumes, jusqu’au film aujourd’hui. Pour les médias, sa vie est un excellent sujet avec tous les critères d’une bonne cliente: le talent, l’éclat, le glamour, les amours difficiles, le suicide...", ajoute-t-il.

"Dalida est devenue une grande dame de la chanson française, ce qui n’était pas le cas de son vivant. Grâce à Orlando, on a découvert toute l’amplitude de son talent. À sa mort, sa carrière était au ralenti, mise en péril par des chanteuses plus jeunes. C’est assez unique de redorer un blason à ce point-là", observe quant à lui David Lelait-Helo, auteur de deux biographies de la chanteuse.

Après cinq ans de travail, le film consacré à la chanteuse Dalida (de son vrai nom Iolanda Gigliotti), arrive enfin en salles en ce début d'année. Lisa Azuelos signe un biopic avec l'actrice italienne Sveva Alviti dans le rôle de la chanteuse disparue en mai 1987. Le film propose un portrait intime et sans concession d'une femme complexe dont on découvre l'inconstance dans ses sentiments amoureux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres