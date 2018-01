Cyril Hanouna, Arthur et Patrick Sébastien, animateurs que les Français veulent le moins voir à la TV

"Baba" est loin de faire l'unanimité. Selon un sondage réalisé par Harris interactive sur leurs attentes vis-à-vis du PAF, 61% des Français souhaitent que l'animateur de "Touche pas à mon poste" soit moins présent sur les écrans en 2018. C'est un camouflet pour l'animateur habitué aux polémiques, tant le pourcentage est élevé : Arthur est en deuxième position du classement, mais loin derrière avec 39% des votes. Il est suivi par Patrick Sébastien (31,9%), Michel Drucker (30,5%) et Laurent Ruquier (28,4%).

A l'inverse, les sondés voudraient voir plus souvent Elise Lucet (27,1% des voix), Michel Cymes (25,8%), Karine Le Marchand (24,3%), Jean-Luc Reichmann (23,6%) et Harry Roselmack (23,5%).

Mais au-delà de ces animateurs iconiques toujours présents à l'antenne, il y en a aussi qui manquent aux téléspectateurs. Sans grande surprise, c'est Vincent Lagaf qui manque le plus avec 36% des voix. Il devance Tex, évincé récemment de France 2 suite à une blague sur les femmes battues qui a fait polémique. 22% des sondés veulent son retour.

Sondage réalisé en ligne par Harris Interactive du 11 au 13 janvier 2018, auprès d'un échantillon de 1024 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus. Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, région et catégorie socioprofessionnelle de l'interviewé(e).