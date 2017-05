Le couple présidentiel met en demeure "Voici" et "Closer"

Selon L'Obs, deux hebdomadaires people Closer et Voici "ont reçu une mise en demeure de Jean Ennochi", l'avocat du couple présidentiel, mais également de Karine Le Marchand, Thierry Ardisson ou Julie Gayet. Daté du 24 avril dernier, le courrier "interdit toute publication de photographies et d’articles sur la vie privée des Macron". En revanche, selon cet article, Paris Match n'aurait aucun souci à se faire. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le magazine a consacré six pages dans le numéro du 10 mai et dix-huit dans le numéro du 18 mai, avec à chaque fois des photos exclusives issues de la même agence de photos, Bestimage.

Cette dernière appartient à Mimi Marchand et bénéficie d'un "contrat moral" avec les Macron.

