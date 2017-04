Le couple Obama poursuit ses vacances de luxe en Polynésie française

Après huit années éreintantes passées à la Maison Blanche, on a bien le droit à un doux repos. Depuis le 15 mars, Barack Obama profite de douces vacances en Polynésie française, avec sa femme Michelle. Selon la chaîne polynésienne TNTV, l'ancien président américain et l'ex-First lady disposeraient d'un yacht à Moorea, une île située non loin de Tahiti. Monsieur privilégierait la nage et la plongée, tandis que Madame s’essayerait au paddle.

Le Point rapporte que depuis son arrivée en Polynésie, le couple Obama séjournerait la plupart du temps à l'hôtel The Brando.

Un nom qui ne doit rien au hasard puisqu'il l'établissement, très éco-friendly, est géré par les héritiers de l’acteur mythique Marlon Brando, qui y a vécu pendant plus de 20 ans. Barack et Michelle Obama auraient loué pendant trois semaines une villa de trois chambres, proposée à 9 000 euros hors taxes par jour en basse saison. Plus évidemment des locations de plusieurs villas pour les services de sécurité...

Mais il n'y a pas que le farniente dans la vie. L'ancien locataire de la Maison Blanche profiterait également de son escapade polynésienne pour rédiger ses mémoires. Il pourrait toucher 60 millions d'euros pour deux ouvrages.