A couper le souffle : Thomas Pesquet filme une splendide aurore boréale en timelapse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Jean-Marie Le Pen rend hommage à Jeanne d’Arc et vante le nationalisme

Un homme étrangle et tue sa mère octogénaire

Mal en point, le rugby sud-africain en quête de cash et de résultats

En savoir plus

Face à face entre #Dinard et la cité corsaire #SaintMalo , le tombeau de Chateaubriand entre les deux #Bretagne https://t.co/afa27xHblA pic.twitter.com/0f8UnR4X0h

Toujours aussi actif, Thomas Pesquet a également publié des photos des clichés de la Bretagne depuis l'espace, notamment des villes de Dinard et Saint-Malo : "Face à face entre Dinard et la cité corsaire de Saint-Malo, le tombeau de Chateaubriand entre les deux", a-t-il écrit sur Twitter.

Pris dans le tourbillon de l'élection présidentielle, on en viendrait presque à oublier que des astronautes continuent leurs missions au-dessus de nos têtes. Parti pour l'espace depuis le 17 novembre dernier, Thomas Pesquet continue d'émerveiller les internautes avec ses images depuis la Station spatiale internationale. Ce dimanche, l'astronaute s'est rappelé à notre bon souvenir en diffusant un épisode d'aurore boréale qu'il a filmé en accéléré.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres