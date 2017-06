Coupe du monde 2018 : le Prince William et David Cameron voulaient échanger des votes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

France: le moral des ménages à son plus haut niveau depuis 10 ans en juin

Europe, sécurité et numérique pour le déplacement de Philippe en Estonie

Bizarrement, son homologue anglais a admis la manœuvre, "contre ses propres intérêts", indique le rapport qui contient toute l'enquête sur l'attribution controversée des Coupes du monde 2018 et 2022, rédigée par l'enquêteur indépendant Michael Garcia. La Fifa a expliqué qu'elle a voulu rendre public un document qu’elle s’était jusque-là refusé à dévoiler "par souci de transparence".

Selon un passage du rapport Garcia publié par la Fifa et révélé par L’Equipe ce mercredi, le Prince William et l’ex-Premier ministre David Cameron voulaient échanger des votes pour que l’Angleterre obtienne la compétition de la Coupe du monde de football 2018.

