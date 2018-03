Le coup de gueule de Florence Foresti contre les magazines porno

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Air France: le bras de fer salarial se durcit, nouvelles grèves les 3 et 7 avril

RDC: les authorities ont mis aux arrêts un chef milicien et un policier à Kasaï pour le meurtre des experts de l'ONU

La comédienne n'est pas la seule à s'offusquer de ces affichages. En juillet dernier, de nombreuses associations ont signé une pétition "contre l'exposition de revues pornographiques dans la rue". S'appuyant sur l'article 227-24 du Code Pénal, elles dénonçaient "le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur".

Ce lundi 26 mars, Florence Foresti a fustigé l'affichage des magazines pornos sur les kiosques. "Est-ce qu'on est obligé de se taper ça tous les jours sur nos kiosques? Pour mémoire les enfants ont des yeux. Et un cerveau", a-t-elle écrit sur son Instagram, ajoutant une photo des couvertures des revues pornographiques installées sur la partie la plus haute d'une vitrine d'un kiosque.

