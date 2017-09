L'écrivain et proche d'Emmanuel Macron, Philippe Besson, a publié un livre sur le chef de l'Etat le 7 septembre dernier. Dans cet ouvrage intitulé "Un personnage de roman", l'auteur évoque également les coulisses du couple présidentiel. Dans une interview au Gala, publiée mardi 12 septembre, il est revenu sur les relations entre Brigitte et Emmanuel Macron.

"En déplacement, il cherche sans cesse son regard"

"Brigitte est la part d’humanité d’Emmanuel Macron", assure Philippe Besson. Selon lui, seules les attaques contre son épouse peuvent le faire "sortir de ses gonds". Le président de la République "se souvient de la violence à laquelle ils ont été confrontés pour imposer leur couple. "On a été traités comme des parias", dit-il. Cela a forgé sa volonté et lui a donné de la force. L’essentiel pour lui se joue là, dans le noyau familial. Sa mère le décrit d’ailleurs comme un garçon sensible", affirme Philippe Besson.

"Il est très attentif et très attentionné avec Brigitte. L’embrasse souvent, écoute son avis en réunion. En déplacement, il cherche sans cesse son regard. Même devenu président, il garde du temps pour elle. Leur relation est très égalitaire", ajoute-t-il.

Dans une autre interview, cette fois publiée ce 14 septembre dans Paris Match, l'ami du leader de la République en Marche ! indique qu'Emmanuel Macron "n'aurait jamais gagné [l'élection présidentielle, NDLR] sans" sa femme. Selon lui, le chef de l'Etat "dit qu'il a besoin d'elle, donc elle est là". Philippe Besson pense également que Brigitte Macron se différencie de certaines ex-Premières dame : "Brigitte est amoureuse de son mari, et son mari est amoureux d'elle, ce qui fait une vraie différence avec certaines des Premières dames qui l'ont précédée".