Corrèze : Thomas Hollande et Emilie Broussouloux se sont mariés

Thomas Hollande, âgé de 33 ans, s'était engagé dans la campagne présidentielle de sa mère en 2007 et de son père en 2012.

Après la cérémonie civile, les mariés et les invités se sont rendus à l'église de Meyssac. Ségolène Royal a accompagné son fils jusqu'à l'autel.

Selon des précisions de l'AFP, François Hollande et Ségolène étaient bien présents à la cérémonie. L'ancien président de la République et l'ancienne ministre de l'Environnement sont arrivés dans la même voiture à la mairie du village.

