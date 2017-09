Son corps, Nicolas Sarkozy et... les "mâles alpha" : quand Carla Bruni se livre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La chanteuse, qui fêtera en décembre ses 50 ansn et qui met en avant sa dualité ("J'ai deux pays, deux langues, deux cultures, deux pères, deux noms…") parle également…des mâes alpha. "Au contraire, la testostérone est très recherchée par certaines femmes ! Hélas, c'est devenu une denrée rare : le mâle alpha ne court plus les rues." Une référence à son mari ?

Nous avons beaucoup de choses en commun : les Alpes, la Méditerranée, nos fleuves se mêlent à vos rivières, nos grottes se mêlent à vos pierres, on est quand même de la même région du monde ! Les Français sont extraordinaires avec leur ouverture et leur obsession pour les droits de l'homme qui les hantent".

C'est une volubile Carla Bruni-Sarkozy qui a accepté de répondre aux questions du Point . Interviewée par l'hebdomadaire, l’ancienne Première dame de France, a notamment évoqué son rapport à son corps, un "instrument de travail" qu’elle "bichonne" et avec lequel elle entretient "une bonne relation". "Je suis très attentive aux messages qu’il m’envoie. Je ne le trouve pas particulièrement beau, ni laid mais je le trouve pratique et dynamique".

