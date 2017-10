La Corée du Sud téléphone deux fois par jour à son voisin du nord

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Wall Street: Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 à des records

Actualités du monde LR temporise 8 jours avant d'exclure Philippe et Darmanin

Le vent diplomatique étant particulièrement changeant, ces derniers mois, Pyongyang pourrait ressentir rapidement le besoin de rétablir le dialogue, espèrent certains diplomates. Alors tous les jours, des émissaires sud-coréens reprendront leur ballet quotidien et appelleront deux fois par jour, la Corée du nord.

Il y a un rituel qui n'échappe jamais à la règle au ministère sud-coréen de l'Unification : le coup de fil au Nord. Tous les jours à 9h et 16h, des officiels sud-coréens sont chargés de téléphoner au voisin du Nord, espérant ainsi maintenir un dialogue constructif. Mais depuis 18 mois, pas de réponses. "Ça ne durera pas éternellement" assure le porte-parole du ministère, à Bloomberg. "Dans le passé, il y a eu des interruption d'un an ou deux."

